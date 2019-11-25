Прокуратура сегодня планирует завершить допрос свидетелей и представление доказательств по делу «Седьмой студии»

Оно слушается в ускоренном режиме — заседания проходят каждый день.

Сегодняшнее заседание началось с допроса представителя потерпевшей стороны — советника отдела судебной работы Минкульта Людмилы Смирновой. Вскоре после того, как адвокаты фигурантов дела начали задавать свидетельнице вопросы, ей стало плохо. Был объявлен 10-минутный перерыв.

После этого допрос продолжился, но Смирнова не смогла объяснить, из чего складывается ущерб в 133 миллиона рублей, нанесённый Минкульту. Из показаний сотрудницы министерства следует, что об ущербе стало известно из материалов уголовного дела. Кроме того, Минкульт не отрицает, что «Седьмая студия» провела все предусмотренные контрактом мероприятия. В чем именно заключаются претензии министерства к этим постановкам, Смирнова также объяснить не смогла. После того, как ее допрос был окончен, прокурор объявил, что обвинение сегодня планирует завершить представление доказательств и допрос свидетелей. Был объявлен ещё один перерыв, заседание возобновится в ближайшее время.

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении средств, выделенных на реализацию театрального проекта «Платформа». Свою вину большинство из них не признает.