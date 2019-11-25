Глава Минздрава В.Скворцова порекомендовала для борьбы с ВИЧ заниматься духовно-нравственным воспитанием молодежи

Число ВИЧ-положительных людей в нашей стране составляет около 900 тысяч человек. Такие цифры были озвучены сегодня на форуме по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД. Как отметила Скворцова, в группе повышенного риска находится молодежь. Это, по ее мнению, свидетельствует о необходимости духовно-нравственного воспитания, просвещения подрастающего поколения, повышения уровня информированности по вопросам, связанным с вирусом иммунодефицита человека. В июле этого года в Минздраве объяснили рост показателя пораженности ВИЧ в России снижением смертности от заболевания. По словам Скворцовой, впервые в нашей стране зарегистрировано снижение числа заражений этой инфекцией. Выявляемость новых случаев с начала года сократилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Министр подчеркнула, что ситуация с распространением ВИЧ-инфекции стабилизировалась с 2016 года.

Сегодня Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в рамках акции #СТОПВИЧСПИД. До 1 декабря специалисты-эпидемиологи будут консультировать по телефону всех желающих.