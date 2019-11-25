Кардиохирург Лео Бокерия, который 25 лет возглавлял Центр Бакулева, уходит с поста директора

Он назначен президентом Центра, — сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она назвала Бокерию выдающимся хирургом и организатором. И при этом напомнила, что закон позволяет замещать должность руководителя до определенного возраста. Бокерии сейчас 79 лет.