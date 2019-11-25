ФАР просит премьер-министра Медведева взять под личный контроль новый порядок выдачи медицинских справок

Федерация автовладельцев России просит премьер-министра Медведева взять под личный контроль новый порядок выдачи медицинских справок для получения водительских удостоверений.

В частности, Федерация обращает внимание на целесообразность проведения теста на выявление хронического алкоголизма. Такие проверки должны применяться только к тем водителям, которые допустили нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, — считают в Федерации автовладельцев.

Напомним, — Минздрав отложил до 1 июля будущего года вступление в силу своего приказа о новом порядке прохождения медкомиссии для получения водительских прав.