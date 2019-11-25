Прощание и похороны президента СПбГУ Людмилы Вербицкой состоятся в среду, 27 ноября

Прощание и похороны президента Санкт-петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой состоятся в среду, 27 ноября, — сообщили ТАСС в университете. Церемония пройдет по регламенту, предусмотренному для прощания с почетными гражданами Санкт-Петербурга.

Телеграмму соболезнования родственникам направил президент Путин. Президент дружил с Вербицкой и найдет возможность с ней попрощаться, — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он не уточнил, поедет ли Путин на похороны.