Оперативник московского УВД, который задерживал И.Голунова, после увольнения устроился работать в сеть алко-магазинов

Оперативник московского УВД по Западному округу Акбар Сергалиев, который задерживал журналиста Медузы Ивана Голунова, после увольнения устроился работать в сеть алкогольных магазинов «Красное и Белое». Он возглавил департамент предотвращения потерь в службе безопасности, — сообщает МБХ-Медиа со ссылкой на несколько источников в компании.

Издание отмечает, что в обязанности Сергалиева будет входить контроль за кражами товара как посетителями, так и сотрудниками магазинов.

В самой компании информацию о назначении Сергалиева пока не прокомментировали.