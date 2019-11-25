ЕСПЧ коммуницировал жалобы россиян на отказы властей четырех городов согласовать мирные акции

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобы россиян на отказы властей четырех городов согласовать мирные акции, — сообщает проект «Апология протеста». Во всех случаях ЕСПЧ коммуницировал жалобы в упрощенном порядке. Это означает, что рассмотрение по существу состоится без заслушивания сторон.