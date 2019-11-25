2 миллиона долларов – стартовая цена за золотую олимпийскую медаль великого американского спринтера Джесси Оуэнса

Эта награда – одна из 4-х, которые выиграл Оуэнс на Олимпиаде в Берлине, где он победил в беге на 100 и 200 метров, эстафете 4 по 100 метров и пряжках в длину. Поскольку Джесси был чернокожим его успехи вызвали негативную реакцию руководства нацистской Германии и Гитлера в частности. Именно поэтому медаль, выставленная на аукцион больше чем просто символ победы. В 2013 году миллиардер Росс Беркл заплатил за одну из наград Оуэнса миллион и 460 тысяч долларов. Это рекордная сумма, которая была заплачена за олимпийскую награду. Если найдутся желающие купить этот лот, то рекорд будет намного превышен. Пока неизвестно о какой именно награде из четырех идет речью. Как сообщает издание Дейли Миррор, дисциплина, в котрой она была завоевана не указывается.

Аукцион состоится в декабре в штате Нью-Джерси.