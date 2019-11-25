Более миллиона китайцев содержится в жёстких условиях концентрационных лагерей на территории страны, где их подвергают регулярной «промывке мозгов». Об этом стало известно, благодаря расследованию Международного консорциума журналистов.

Как пишет британская The Guardian, попавшие в публичное пространство внутренние документы китайских властей проливают свет на то, какова структура, как работают и как управляются концлагеря в северо-западной провинции. В них содержится как минимум миллион этнических меньшинств — в том числе китайских уйгуров, которые в основном исповедуют ислам. Также среди заключённых люди, которых признали «подозрительными» при использовании одного из китайских онлайн-мессенджеров (система забила тревогу и из отправили на «перевоспитание»).

Согласно одной из служебных записок, фрагменты которой публикует Немецкая Волна, от руководства концлагеря требуют тотального надзора над заключёнными, каждое здание должно быть обнесено забором, а у пропускных пунктов размещён полицейский пост. Каждый заключённый (он находится не менее года) должен набирать очки, чтобы получить послабление. Их начисляют за «идеологическое перевоспитание» (сми называют это «промывкой мозгов»), «соблюдение дисциплины» и «учебу»: в том числе: соблюдение времени похожа в туалет, выполнение полученной работы и изучение языка. Системы видеослежения должны позволять мониторинг всей территории лагеря без исключения.

При этом, как напоминает BBC, власти Китая регулярно утверждают, что в этих лагерях заключённых перевоспитывают и обучают — по собственному желанию и отрицают какое-либо применение насилия. В своих публикациях зарубежные издания назвали это «примером тотальной лжи в духе анти-утопий Джорджа Оруэлла».

Официальные власти Китая назвали фейками публикации западных СМИ о концентрационных лагерях на территории страны.