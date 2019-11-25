В Москве будет приостановлена работа Александрийского подворья

Такое решение принято в РПЦ. По данным «Интерфакса», окончательно судьбу Подворья определят на Синоде в конце декабря.

Патриарх Александрийский Феодор недавно признал Украинскую православную церковь.

Александрийское подворье находится в Храме всех святых на Кулишках в самом центре Москвы, рядом с метро Китай город. Москвичам это невысокое здание из красного кирпича наверняка хорошо знакомо. Храм открыт и работает в своем обычном режиме. Через час должен начаться молебен. Сейчас же никакие службы здесь не идут, никого из священнослужителей в зале нет, однако прихожан достаточно много. о том, что работа Александрийского подворья приостановлена, они не догадываются.

Снаружи на прихрамовой территории суета, здесь припарковано несколько автомобилей, из подвальных помещений выносили какие-то вещи. На вопрос, с чем это связано, охранник ответил, что сам не может отвечать на эти вопросы, а представитель Александрийского подворья не отвечает на телефон. Других способов связаться, по словам сотрудников, нет. Они утверждают, что храм продолжит функционировать, несмотря на приостановку работы Александрийского подворья.

Александрийский патриарх, второй по чести после Константинопольского среди предстоятелей поместных православных церквей мира.