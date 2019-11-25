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14:00, 25 ноября 2019

Московские центральные диаметры будут в ближайшие две недели работать бесплатно

Мэр Сергей Собянин заявил, что за это время удастся наладить систему оплаты проезда.

С инспекцией открывшихся на прошлой неделе маршрутов корреспондент «Эха» отправился на станцию «Фили» недалеко от Кутузовского проспекта. Указатели на платформу МЦД встретил еще в метро, а на выходе сразу услышал объявления из громкоговорителя:

— Уважаемы пассажиры! На ближайшие две недели проезд на направлениях МЦД на Белорусском, Савеловском, Курском и рижском направлениях во всех поездах кроме экспрессов бесплатный. Проходите сразу на посадку.

Перед выходом на платформу турникеты, створки распахнуты. Контролеры дежурят рядом, но проходу не мешают. Терпеливо объясняют, почему две недели можно кататься зайцем.

Утренний час пик миновал, но пассажиры на станции все равно есть. Елена из города в область катается ежедневно. Открытию диаметров и запуску новых поездов рада. Надеется сэкономить.

— В принципе, задумка хорошая, но первые два дня – это был кошмар! Электрички, даже те которые раньше ходили по расписанию, шли с опозданием на полчаса! Я езжу в центральной зоне и будет дешевле. Раньше оплачивала и метро, и электричку. Теперь только «Тройку».

Прокатиться на новых поездах «Иволга», которые созданы специально для диаметров, корреспонденту «Эха» так и не удалось. На платформу вместо указанной в расписании «Иволги» вовсе приехал «Аэрокспресс», в сторону области в течение часа ехали обычные электрички.

На платформе все это время дежурил сотрудник железной дороги в форме МЦД. Мужчина признался, что вообще-то работает помощником машиниста метро. Начальство временно перевело его на эту работу. Он не против: платят также, а работы в день на 4 часа меньше.

Сергей Собянин ранее заявил, что длина поездов по маршруту Московских центральных диаметров будет увеличена. На слишком короткие составы ранее жаловались пассажиры.



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