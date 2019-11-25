Более 40 человек, в том числе ученики одной из школ, пострадали в результате отравления газом в Нижнем Новгороде

Некоторые подробности «Эху Москвы» рассказала представитель местного СК Юлия Склярова.
Согласно последним сообщениям, в настоящее время утечка ликвидирована. Занятия в школе пока не возобновились.
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Некоторые подробности «Эху Москвы» рассказала представитель местного СК Юлия Склярова.
Согласно последним сообщениям, в настоящее время утечка ликвидирована. Занятия в школе пока не возобновились.
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…