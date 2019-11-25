В «Гражданской инициативе» называют ожидаемым иск Минюста о ликвидации партии

Сегодня стало известно, что он подан в Верховный суд. Лидер партии Дмитрий гудков считает претензии Минюста абсурдными.

По мнению Гудкова, власти пытаются не допустить Гражданскую инициативу до выборов разного уровня.

В прошлом году «Гражданская инициатива выдвигала Ксению Собчак в президенты. На днях политик Евгений Ройзман объявил о планах участвовать в выборах в Госдуму от этой партии. Он считает, что власти не нравится активность Дмитрия Гудкова.

Иск Минюста о приостановке деятельности партии связан с несоблюдением ряда формальностей, — в этом уверен политолог Евгений Минченко.

В Верховном суде подтвердили, что рассмотрение иска Минюста намечено на 14-е января.