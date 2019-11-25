Сегодня начнется рассмотрение дела жителей Дагестана,обвиняемых в подготовке теракта на концерте Киркорова в 2017 году

Сегодня должно начаться рассмотрение по существу дела четырёх жителей Дагестана, которых обвиняют в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в 2017 году. По данным следствия, на выступлении певца планировался подрыв самодельных взрывных устройств. Реализовать задуманное злоумышленникам не удалось, поскольку концертный зал хорошо охранялся полицейскими. Обвиняемые были задержаны 2 года назад. Один из фигурантов утверждает, что, якобы, преступление заказал Максим Галкин. Артист назвал это весенним обострением. Следствие и прокуратура считают, что обвиняемые пытались затянуть расследование.
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