Сегодня начнется рассмотрение дела жителей Дагестана,обвиняемых в подготовке теракта на концерте Киркорова в 2017 году

Сегодня должно начаться рассмотрение по существу дела четырёх жителей Дагестана, которых обвиняют в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в 2017 году. По данным следствия, на выступлении певца планировался подрыв самодельных взрывных устройств. Реализовать задуманное злоумышленникам не удалось, поскольку концертный зал хорошо охранялся полицейскими. Обвиняемые были задержаны 2 года назад. Один из фигурантов утверждает, что, якобы, преступление заказал Максим Галкин. Артист назвал это весенним обострением. Следствие и прокуратура считают, что обвиняемые пытались затянуть расследование.