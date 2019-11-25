В Москве будут вручать международную премию Станиславского

Церемония станет 24 по счёту. Премия была учреждена в 1994 году. В общей сложности лауреатов будет 15. Так, в номинации «За вклад в развитие российского театра» отсечены Роман Виктюк и Александр Ширвиндт. Событием сезона было принято решение назвать постановку Гоголь-Центра «Барокко». Награда присуждена всему коллективу театра, который в отсутствие художественного руководителя Кирилла Серебренникова, находившегося тогда под домашним арестом, смог выпустить этот спектакль.
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