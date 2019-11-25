Совет Федерации сегодня должен рассмотреть законопроект о физических лицах – иностранных агентах, который вызвал большой общественный резонанс. Согласно документу, такой статус будут получать те, кто распространяет сообщения СМИ-иноагентов или участвуют в их создании, и получают денежные средства из-за границы.