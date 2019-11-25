Бесплатным будет на ближайшие пару недель проезд по МЦД

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил это необходимостью тщательной наладки билетной системы. Кроме того, добавил глава города, количество вагонов в поездах увеличат до 10-11, из-за большого пассажиропотока. В первые два дня работы диаметров сообщалось о сбоях в расписаниях, пассажиры жаловались на давку в поездах, а также неработающие валидаторы. Накануне мэр Собянин признал что проблемы были, но их масштабы, по мнению главы города, невелики.

В пиковые часы на МЦД, как передает агентство «Москва», пустят дополнительные поезда для сокращения интервалов движения.