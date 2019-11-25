Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил об участии в президентских выборах в США

Миллиардер намерен стать кандидатом от Демократической партии. Накануне он запустил рекламный видеоролик, в котором рассказывается о его успехах на посту главы крупнейшего в Штатах мегаполиса. В том числе с различными угрозами, природного и техногенного характера:

«И теперь новая угроза исходит из Вашингтона, и другого пути нет. Америке требуется восстановление. Где у каждого, лишенного медицинской страховки, она гарантирована, богатые должны платить больше налогов, а средний класс должен получить свою справедливую долю, и работа ради выживания станет работой в удовольствие. Майкл Блумберг – кандидат в президенты. Создатель рабочих мест, лидер, решающий проблемы. Все эти три качества помогут восстановить Америку».

Эксперты говорят, что Блумберг может стать альтернативой другому кандидату от Демократической партии — бывшему вице-президенту США Джо Байдену.