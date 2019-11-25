Училище в Костромской области, где произошло массовое отравление кадетов, возобновит работу

При этом причины произошедшего еще не ясны. Специалисты продезинфицировали все помещения кадетского корпуса в Костроме. Он перестал работать в минувший четверг, когда 25 воспитанников училища из разных классов обратились к врачам с симптомами пищевого отравления.

В региональном Минздраве сказали «Интерфаксу», что Роспотребнадзор не нашел каких-либо отклонений в смывах, которые взяли на кухне училища. В департаменте образования и науки Костромской области обещали, что специалисты проверят все продукты питания, которые подавали в столовой. Результаты этой экспертизы еще не появились.

Ранее чиновники не исключали двух причин произошедшего. Первой называли вирусную инфекцию, второй — йогурт, который кадеты ели в среду.

Сотрудники корпуса сказали интернет-сайту rus-kostroma.ru, что этот продукт привезли из Вологодской области, хранили его, как и положено, в холодильнике, и ранее никаких проблем из-за него не было.

Всего в кадетском корпусе обучаются 233 человека.