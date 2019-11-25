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07:16, 25 ноября 2019

На выборах президента Румынии лидирует действующий глава государства Клаус Йоханнис

После второго тура он набирает 66,5% голосов, свидетельствуют экзит-поллы. Соперником президента была бывший премьер-министр Виорика Данчилэ. Она была отправлена парламентом в отставку в октябре после критики за отсутствие программы реформы инфраструктуры и здравоохранения, а также негативного результата налоговой реформы.



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