На выборах президента Румынии лидирует действующий глава государства Клаус Йоханнис

После второго тура он набирает 66,5% голосов, свидетельствуют экзит-поллы. Соперником президента была бывший премьер-министр Виорика Данчилэ. Она была отправлена парламентом в отставку в октябре после критики за отсутствие программы реформы инфраструктуры и здравоохранения, а также негативного результата налоговой реформы.