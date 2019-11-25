Совет Федерации рассмотрит закон о физических лицах – иностранных агентах

Профильный комитет палаты по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал одобрить документ. Критики закона обращали внимание на то, что его формулировки составлены так, что объявить «иностранным агентом» можно будет практически любого гражданина. И полагают, что он станет еще одним способом борьбы с критиками власти.
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