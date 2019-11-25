Президент и бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая скончалась на 84-м году жизни

По сведениям «Росбалта», последние годы она боролась с онкологическим заболеванием. С 2010 года Вербицая также была деканом филологического факультета СПбГУ. Является автором около 300 научных и учебно-методических работ в области языкознания и русистики. Как сообщили ТАСС в комитете по науке и высшей школы Петербурга, подготовка к похоронам Людмилы Вербицкой начнется в понедельник.
2019-11-25T00:00:00+03:00
2019-11-25T00:06:41+03:00
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00:00, 25 ноября 2019
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