Президент и бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая скончалась на 84-м году жизни

По сведениям «Росбалта», последние годы она боролась с онкологическим заболеванием. С 2010 года Вербицая также была деканом филологического факультета СПбГУ. Является автором около 300 научных и учебно-методических работ в области языкознания и русистики. Как сообщили ТАСС в комитете по науке и высшей школы Петербурга, подготовка к похоронам Людмилы Вербицкой начнется в понедельник.