В Великобритании сегодня начинается восьмидневная забастовка университетских сотрудников

Акция преподавателей и технического персонала поддерживается профсоюзом университетов и колледжей.

Забастовку планируют провести работники 60 университетов. Она продлится с сегодняшнего дня и до 4 декабря. Преподаватели высшей школы собираются выразить протест против условий пенсионной программы и действующей системы оплаты труда. Возможности решения проблемы иначе, чем через профсоюзный протест участники акции не видят. Речь идет о недовольстве снижением зарплаты, ростом обязательных выплат в пенсионный фонд и общим ухудшением условий труда. К протесту планируют присоединиться, в том числе, и ученые Кембриджского и Оксфордского университетов. За последние десять лет заработные платы в вузах Соединенного Королевства упали почти на 20%. Забастовщики акцентируют внимание и на проблеме гендерного неравенства. Они сообщают, что женщины в отрасли получают в среднем на 15% меньше мужчин. Профсоюзные лидеры намерены добиться диалога с руководством образовательных и научных учреждений с тем, чтобы вузовский менеджмент признал: инвестиции в сотрудников – это инвестиции в качество образования.

Пенсионная реформа, послужившая толчком к стартующей сегодня акции, была проведена в Великобритании в 2011-м году.