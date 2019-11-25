Архангельский областной суд рассмотрит сегодня жалобу на приговор главе штаба Навального Андрею Боровикову

Ранее он получил 400 часов обязательных работ по обвинению в нарушении правил публичного мероприятия.

Боровикова осудили по уголовной статье после того, как его трижды признавали виновным в участии в несанкционированных митингах. Речь идет об акции против президента Владимира Путина «Он нам не царь», а также о митингах против пенсионной реформы и против строительства мусорного полигона в Шиесе. При этом, в последнем случае, обвинение считало активиста организатором акций.

Боровиков неоднократно утверждал, что его действия нельзя рассматривать как правонарушение, поскольку свобода собрания – это одно из неотъемлемых прав россиян. Также в интервью сайту «МБХ Медиа» он говорил, что это дело завели из-за личной обиды на него губернатора Астраханской области Игоря Орлова. Глава штаба Навального предположил, что тот принял близко к сердцу плакат с надписью «Я – гражданин, Орлов – шелупонь». Активист вышел с ним в одиночный пикет после того, как глава региона назвал этим словом протестующих.

Ранее Конституционный суд признал уголовную статью о нарушениях на митингах соответствующей главному законы страны. Тем не мене, в заключении сказано, что её нужно применять только в том случае, если уличная акция перестала быть мирной или несла угрозу здоровью и имуществу других людей.

Андрей Боровиков стал третьим осужденным по уголовной статье о митингах. Первым был активист Ильдар Дадин в 2015-ом году, а вторым – программист Константин Котов. Они получили два с половиной и четыре года колонии соответственно.