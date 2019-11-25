Мещанский суд Москвы сегодня продолжит рассматривать дело «Седьмой студии»

Режиссера Кирилла Серебренникова и еще нескольких фигурантов дела обвиняют в мошенничестве.

На прошлом заседании в качестве свидетеля была допрошена бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Татьяна Жирикова. Она заняла это должность после одной из фигуранток «театрального дела» Нины Масляевой. Жирикова рассказала, что приняла бухгалтерию в плохом состоянии, а при ее восстановлении встречала много однотипных договоров. Так, по ее словам, она поняла, что «Седьмая студия» использовала фирмы-однодневки для обналичивания денег. Жирикова также сказала, что, по ее подсчетам, организация обналичила около 100 млн рублей из 216, полученных от Минкульта. Впрочем, все эти деньги, по ее мнению, шли на театральный проект «Платформа». Наличные же, считает свидетель, нужны были для ускорения работы. Сами обвиняемые в мошенничестве своей вины не признают. Помимо худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова это бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-гендиректор организации Юрий Итин и бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум.

Фигурантов «театрального дела» обвиняют в хищении 133 млн рублей, выделенных из бюджета на проект «Платформа». Сделку со следствием заключила только бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Она дала показания и на других обвиняемых.