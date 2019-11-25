Горноспасатели ищут трех человек, пропавших во время задымления в шахте «Яреганефть» — подразделения «Лукойл-Коми»

Мастер и два подрядчика не выходят на связь. Как сообщили ТАСС в администрации Ухты, задымление произошло на глубине около 200 метров во время буровых работ. В это время под землей находились 45 горняков, 33 из них самостоятельно поднялись на поверхность, пострадавших среди них нет. Девять шахтеров остались помогать спасателям.