Сборная Испании по теннису стала обладателем Кубка Дэвиса.

В Финале испанцы одержали победу над командой Канады. Соревнования проходили в Мадриде. Призовой фонд Кубка Дэвиса, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.
2019-11-24T23:25:00+03:00
2019-11-24T23:28:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:25, 24 ноября 2019
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