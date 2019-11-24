Проезд по МЦД будет бесплатным в течение двух недель.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, за это время специалисты решат все проблемы возникшие у пассажиров в первые два дня после запуска диаметров. По словам мэра, в связи со значительным ростом пассажиропотока на МЦД решено увеличить составы до 10-11 вагонов. На МЦД-1 количество вагонов будет увеличено в течение следующих 15 дней.
2019-11-24T23:24:00+03:00
2019-11-24T23:25:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:24, 24 ноября 2019
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