Пожар, возникший в ресторане «Кристалл» в Сургуте, локализован площади 3000 кв. метров

Как сообщили ТАСС в МЧС, огонь охватил кровлю по всему периметру. Из здания эвакуировали 60 человек, один из них пострадал – у него отравление продуктами горения. По словам замглавы Сургута Алексея Жердева, в ресторане загорелась вытяжка. Городу и его жителям ничто не угрожает, т.к. ресторан расположен в отдельно стоящем здании в промзоне. В двухэтажном кирпичном здании кроме ресторана находится магазин и станция

техобслуживания.