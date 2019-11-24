Три человека пропали на шахте в Коми, где произошло задымление

Еще девять человек остаются в забое. Об этом Интерфакс сообщил информированный источник. Всего в шахте «Яреганефть» находилось 45 человек. На поверхность вышли более 30 рабочих, они в безопасности. На шахту направлены горноспасатели и пожарные.