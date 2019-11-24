Три человека пропали на шахте в Коми, где произошло задымление

Еще девять человек остаются в забое. Об этом Интерфакс сообщил информированный источник. Всего в шахте «Яреганефть» находилось 45 человек. На поверхность вышли более 30 рабочих, они в безопасности. На шахту направлены горноспасатели и пожарные.
2019-11-24T22:59:00+03:00
2019-11-24T23:03:29+03:00
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22:59, 24 ноября 2019
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