В возрасте 83 лет скончалась Президент Санкт-Петербургского госуниверситета, бывший ректор вуза Людмила Вербицкая

По сведениям «Росбалта», смерть наступила от онкологического заболевания. Известный лингвист-русист, Вербицкая была почетным профессором вуза, президентом Российской академии образования. Представитель университета сообщил ТАСС, что о времени и месте похорон будет объявлено позднее.