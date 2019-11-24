В Санкт-Петербурге скончалась президент СПбГУ и бывший ректор вуза Людмила Вербицкая

Об этом сказали в пресс-службе университета. Людмила Вердицкая окончила Ленинградский государственный университет по специальности «Русский язык и литература». В апреле 1994 года была избрана ректором университета, занимала эту должность до 2008 года. Была Почётным гражданином Санкт-Петербурга. О дате и месте похорон будет объявлено позднее.
2019-11-24T22:26:00+03:00
2019-11-24T22:40:06+03:00
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22:26, 24 ноября 2019
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