Испанский дом моды Loewe извинился за выпуск одежды, напоминающей униформу узников нацистских концлагерей

В продаже они появились 14 ноября. После критики люксовый бренд удалил эти вещи со своего сайта.

Костюм из рубашки и брюк в широкую вертикальную черно-белую полоску за 1840 долларов вызвал повышенное внимание у пользователей социальных сетей. По их мнению, он выглядит также, как форма узников Освенцима, только полоски у него другого цвета, а на месте номера заключенного находится большой чёрный карман.

Испанский бренд уже убрал этот товар со своего сайта и объявил, что это была ошибка, цитирую «мы приносим извинения всем, кому показалось, что мы нечувствительны к священным воспоминаниям», конец цитаты.

Тем не менее, американская New York Post пишет, что скандальный костюм всё еще можно купить на других сайтах, которые сотрудничают с Loewe.

В последний раз подобный скандал произошел с испанским брендом Zara. В 2014-ом году он был вынужден убирать из продажи полосатые черно-белые футболки, где слева на груди была золотая звезда.

Историк Алексей Кузнецов считает, что скандал излишне раздут, поскольку полосатая одежда использовалась во все времена.

Между тем, аналогичные скандалы с полосатыми предметами одежды уже случались. Так, в 2014 году испанскому бренду ЗАРА пришлось изымать из продажи полосатые черно-белые футболки с золотой звездой на груди.