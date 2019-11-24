Папа Франциск начал свою апостольскую поездку в Японию с посещения Нагасаки и Хиросимы

В следующем году будет отмечаться 75летие со дня атомных бомбардировок этих японских городов. В Хиросиме понтифик назвал даже обладание ядерным оружием аморальным. Свою речь понтифик произносил перед двумя десятками выживших в бомбардировке.
2019-11-24T21:03:00+03:00
2019-11-24T21:03:18+03:00
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21:03, 24 ноября 2019
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