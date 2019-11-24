Победу на детском «Евровидении» одержала представительница Польши Виктория Габор с песней «Супергерои»

На втором месте Казахстан, на третьем — Испания. Результат участников определялся по сумме голосования профессионального жюри и голосования зрителей на сайте конкурса. Российский дуэт Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак занял 13-е место.
2019-11-24T21:02:00+03:00
2019-11-24T21:02:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2542969-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:02, 24 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…