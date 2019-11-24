На севере Москвы горит здание управления и обслуживания железных дорог РЖД

Площадь пожара 150 кв. метров. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Ведется тушение, сведений о пострадавших не поступало.
2019-11-24T21:02:00+03:00
2019-11-24T21:02:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 24 ноября 2019
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