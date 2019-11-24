Два человека погибли, четверо пропали без вести в результате наводнения во Франции

Интенсивные ливни вызвали выход из берегов рек на юге и юго-востоке страны, сход Оползней и затоплению улиц городов. За минувшие двое суток в ряде районов департаментов Вар и Приморские Альпы выпала двух-, а то и трехмесячная норма осадков