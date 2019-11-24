На Московских МЦД в пиковые часы будут запущены дополнительные поезда

Об этом сообщается на странице МЦД во «ВКонтакте». В сообщении отмечается, что по тарифам МЦД работают не только «Иволги», но и обычные электрички в пределах диаметров и аэроэкспрессы на участке от Одинцово до Окружной на МЦД-1.
2019-11-24T21:01:00+03:00
2019-11-24T21:01:34+03:00
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21:01, 24 ноября 2019
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