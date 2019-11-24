Сильный пожар в Сургуте — загорелся ресторан «Кристалл». Как передает РИА, площадь возгорания составляет 3600 кв. м. Пострадал один человек. Эвакуированы 60 посетителей. По данным МЧС, борьбу с огнем ведут 36 человек и 13 единиц техники. Обстоятельства возгорания выясняются.
2019-11-24T21:00:00+03:00
2019-11-24T21:00:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:00, 24 ноября 2019
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