Сильный пожар в Сургуте — загорелся ресторан «Кристалл». Как передает РИА, площадь возгорания составляет 3600 кв. м. Пострадал один человек. Эвакуированы 60 посетителей. По данным МЧС, борьбу с огнем ведут 36 человек и 13 единиц техники. Обстоятельства возгорания выясняются.