Госдума до конца года рассмотрит законопроект об обязательной проверке сотрудников Росгвардии на детекторе лжи

Уже на этой предстоящей в нижнюю палату должен поступить отзыв на законодательную инициативу из правительства.

По замыслу авторов документа, отказ военнослужащего Росгвардии от прохождения проверки на полиграфе или от предоставления необходимой информации будет являться основанием для увольнения. Как пояснил один из разработчиков законопроекта, депутат-единоросс и член комитета по безопасности и борьбе с коррупцией Александр Хинштейн, новации будут оформлены как изменения в законы «О войсках национальной гвардии» и в одну из статей закона «О воинской обязанности и военной службе». Проверки затронут и тех, кто уже служит, и тех, кто поступает на работу в структуры Росгвардии. Порядок, случаи и сроки проведения будут устанавливаться директором войск Нацгвардии. Задача проведения исследований такого определяется как профилактика коррупционных правонарушений, совершенствование кадрового отбора. Особое внимание предлагается уделять тем, кто выдвигается на командные и офицерские должности.

Сейчас проверка на полиграфе предусмотрена для военнослужащих и гражданского персонала поступающих на работу в органы безопасности.