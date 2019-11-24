В Петербурге начинается митинг под названием «За суверенитет семьи»

Он согласован, участники собираются на площади у Финляндского вокзала. Организаторы считают, что агенты Запада стремятся разрушить российские семьи.

Митинг согласован и состоится на площади у Финляндского вокзала в два часа дня. Среди организаторов акции — общественное движение «Патриоты великого отечества». Участники митинга будут протестовать против так называемого законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия». Его соавтор — депутат Госдумы Оксана Пушкина. Общественную поддержку инициативе оказывает певица Валерия. Активисты же считают, что законопроект лоббируют агенты Запада, которые стремятся разрушить российские семьи. Отмечу, на подобный митинг в Москве накануне пришло порядка 200 человек.

В некоторых других регионах в эти выходные также проходит акция под названием «битва за семью».