Следователи проводят обыски в коттедже экс-председателя сибирского отделения РАН Александра Асеева

По некоторым данным, это может быть связано с расследованием дела о незаконной приватизации.

Обыски в доме Асеева в новосибирском Академгородке идут уже несколько часов – об этом сам ученый рассказал агентству ТАСС. По его словам, силовики пытались начать следственные действия еще накануне, когда он вернулся из командировки. Из-за этого, отметил экс-глава сибирского отделения РАН, ему пришлось ночевать в гостинице. Сейчас же, по данным Асеева, в коттедже вместе с членами его семьи находятся сотрудники ФСБ и Следственного комитета, а также адвокат и трое понятых. Академик подчеркнул, что силовики ищут документы, по которым производилась приватизация жилья. В том, что она была проведена незаконно, следователи обвиняют бывшего управделами сибирского отделения РАН Эдуарда Скубневского, проходящего по статье о превышении должностных полномочий. По версии СК, он незаконно передал коттедж дочери Асеева, в результате чего недвижимость была приватизирована. В доме живет сам академик: он решил подать иск о защите чести и достоинства, назвав Скубневского «абсолютно честным, порядочным человеком».

Официально информацию об обысках в доме Асеева в новосибирских управлениях СК и ФСБ не комментируют.