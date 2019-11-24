Сердечный приступ, по предварительным данным, стал причиной смерти второго пилота во время рейса Москва – Анапа

Как рассказала заместитель начальника пресс-службы компании «Аэрофлот» Вера Абанина, после экстренной посадки в Ростове-на-Дону, лётчика пытались спасти врачи скорой помощи.
Борт «Аэрофлота» после вынужденной посадки вылетел в Анапу.
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Как рассказала заместитель начальника пресс-службы компании «Аэрофлот» Вера Абанина, после экстренной посадки в Ростове-на-Дону, лётчика пытались спасти врачи скорой помощи.
Борт «Аэрофлота» после вынужденной посадки вылетел в Анапу.
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…