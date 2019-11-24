Сердечный приступ, по предварительным данным, стал причиной смерти второго пилота во время рейса Москва – Анапа

Как рассказала заместитель начальника пресс-службы компании «Аэрофлот» Вера Абанина, после экстренной посадки в Ростове-на-Дону, лётчика пытались спасти врачи скорой помощи.

Борт «Аэрофлота» после вынужденной посадки вылетел в Анапу.