К началу будущего года в России собираются разработать систему применения роботов в уличных боях

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, предприятия оборонки должны представить предложения в ближайшие месяцы. Ранее источник в ОПК сообщал, что в России в ближайшие шесть лет могут появиться группировки многофункциональных роботов, способных решать боевые задачи.
2019-11-24T13:32:00+03:00
2019-11-24T13:34:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2542773-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:32, 24 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…