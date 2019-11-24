К началу будущего года в России собираются разработать систему применения роботов в уличных боях

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, предприятия оборонки должны представить предложения в ближайшие месяцы. Ранее источник в ОПК сообщал, что в России в ближайшие шесть лет могут появиться группировки многофункциональных роботов, способных решать боевые задачи.