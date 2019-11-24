В Кургане оппозиция сегодня проводит пикет против ввоза урановых хвостов на Урал

Участники акции решили собраться в гайд-парке. Ранее сообщалось, что активисты Гринпис в Германии стали свидетелями погрузки урановых хвостов на судно в Амстердаме, которое, предположительно, через два дня прибудет в Петербург, а затем груз будет отправлен на дообогащение на Урал, — пишет сайт «Росбалт». Организаторы пикета считают, что урановые хвосты могут остаться в закрытом городе Новоуральск Свердловской области, в четырехсот пятидесяти километрах от Кургана.
2019-11-24T13:31:00+03:00
2019-11-24T13:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 24 ноября 2019
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