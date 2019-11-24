В Кургане оппозиция сегодня проводит пикет против ввоза урановых хвостов на Урал

Участники акции решили собраться в гайд-парке. Ранее сообщалось, что активисты Гринпис в Германии стали свидетелями погрузки урановых хвостов на судно в Амстердаме, которое, предположительно, через два дня прибудет в Петербург, а затем груз будет отправлен на дообогащение на Урал, — пишет сайт «Росбалт». Организаторы пикета считают, что урановые хвосты могут остаться в закрытом городе Новоуральск Свердловской области, в четырехсот пятидесяти километрах от Кургана.