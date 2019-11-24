В Оренбургской области возбудили уголовное дело после гибели шести человек при столкновении минивэна и фуры

Расследование началось по статье о нарушении правил дорожного движения. По предварительным данным, водитель минивэна выехал на встречную полосу. В числе жертв оказался трёхлетний ребёнок. Двое пострадавших госпитализированы в крайне-тяжёлом состоянии.