В Оренбургской области возбудили уголовное дело после гибели шести человек при столкновении минивэна и фуры

Расследование началось по статье о нарушении правил дорожного движения. По предварительным данным, водитель минивэна выехал на встречную полосу. В числе жертв оказался трёхлетний ребёнок. Двое пострадавших госпитализированы в крайне-тяжёлом состоянии.
2019-11-24T13:30:00+03:00
2019-11-24T13:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 24 ноября 2019
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