У экс-главы сибирского отделения РАН начался обыск

Силовики пришли к Александру Асееву в дом в Академгородке. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на самого учёного. В региональных управлениях СК и ФСБ информацию не комментируют. Источник агентства говорит, что действия связаны с приватизацией в 2014 году семьей Асеева коттеджа в Академгородке.