Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл 30-й матч подряд

Юбилейной стала победа над британцем Даниэлом Эвансом в Кубке Дэвиса. Эту встречу Надаль назвал сложной.
Поединок завершился со счетом 6:4, 6:0.
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Юбилейной стала победа над британцем Даниэлом Эвансом в Кубке Дэвиса. Эту встречу Надаль назвал сложной.
Поединок завершился со счетом 6:4, 6:0.
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…