В России к началу следующего года собираются разработать систему применения роботов в уличных боях

В ближайшие месяцы от предприятий оборонки ожидают предложений по этому вопросу, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК.

Тактику применения роботов в уличных боях сформируют в обозримом будущем. В ближайшие шесть лет в России могут появиться группировки многофункциональных роботов, способных решать боевые задачи, рассказал источник информационного агентства в оборонно-промышленном комплексе. У каждого из которых будет особое назначение. Среди поставленных перед работающими в оборонной сфере компаниями задач – моделирование перспективного облика роботов, которые должны будут действовать в «городской среде и прибрежной зоне». Теперь на местах готовятся совещания по выработке предложений о том, как можно применить имеющиеся разработки. Ранее сообщалось, что уже в первой половине 2020-го года пройдут стрельбовые испытания российского гусеничного робота «Маркер». По словам собеседника РИА Новости сегодняшняя проблема в развитии отечественной робототехники – это непонимание того, как роботы могут применяться армией, поскольку один из часто возникающих вопросов – почему вместо использования в столкновениях такой техники применяется стратегическое оружие. На перспективу, «роботы будут воевать с роботами», а их ценность состоит в том, чтобы «заменить человека, превышать его возможности».

В пятницу на заседании Совета безопасности страны о том, что Россия намерена в будущем сделать ставку на боевых роботов и беспилотники заявил президент Владимир Путин.