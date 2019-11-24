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13:07, 24 ноября 2019

Полицейский в Екатеринбурге при задержании застрелил неизвестного, подозреваемого в хранении наркотиков

В МВД говорят, что убитый пытался оказать сопротивление силовикам.

Все произошло рядом с одним из жилых домов. Согласно официальной версии управления МВД по Свердловской области, полицейские задержали молодого человека из-за подозрения на хранение наркотиков, а затем пытались провести медосвидетельствование. Однако затем, как отмечается, он попытался завладеть табельным оружием полицейского. Сотрудник правоохранительных органов, в свою очередь, согласно официальному заявлению, сделал выстрел в воздух, а затем – в молодого человека, смертельно ранив его. Сам полицейский, как говорят в МВД, получил травму руки и сотрясение головного мозга и был доставлен в больницу. В ведомстве называют его действия правомерными. В свою очередь, очевидцы рассказали местному интернет-изданию «Екатеринбург онлайн», что версия МВД совпадает с тем, что они видели сами. Один из местных жителей, в частности, сказал, что один выстрел полицейского был предупредительный, а второй – на поражение. Другие рассказали, что тело подозреваемого в хранении наркотиков долго лежало на земле, а на месте работали два десятка полицейских и следователей. Источник интернет-издания в силовых структурах, в свою очередь, говорит, что пуля угодила молодому человеку в живот: он умер еще до приезда скорой. При этом собеседник утверждает, что погибший мог быть уроженцем одной из южных республик.

Управление СК по Свердловской области начало проверку обстоятельств гибели молодого человека после выстрела полицйского.



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